Önce kasırgalar, ardından COVID-19 pandemisi vurdu; evleri yok oldu, yiyecek lokmaları kalmadı.

Orta Amerika'da milyonları açlık teslim aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise yine endişesini bildirerek yardım çağrısı yaptı.

BM'nin Dünya Gıda Programı (WFP), El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua'da açlık seviyelerinin neredeyse dört kat arttığını yaklaşık 8 milyona çıktığını bildirdi.

WFP, 1,7 milyon kadar insanın gıda yetersizliğinin "acil durum" kategorisinde yer aldığını belirterek daha fazla uluslararası destek çağrısında bulundu.

Dünyadaki krizlere dikkat çekip endişe bildirmek dışında bir işlev yerine getirmediği eleştirilerinin odağındaki BM'nin stratejisi değişmedi. Örgütün endişe pusulası bu kez Orta Amerika'daki açlık krizine çevrildi.

Orta Amerika açlık krizinde can çekişiyor

Dünya Gıda Programı, yıllarca süren kuraklığın ve dengesiz havanın gıda üretimini zaten bozduğunu açıkladı..

Bölge 2020’de Atlantik kasırga sezonu rekorunu kırdı.

Kasım 2020'de Orta Amerika'yı vuran Eta ve Iota kasırgaları, evlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden 6,8 milyon insanın hayatını alt üst etti.

Kasırgalar, dört ülkede 200 bin hektardan fazla yaşamsal mahsulü ve Honduras ve Nikaragua'da 10 bin hektardan fazla kahve tarım arazisini yok etti.

Halkın çoğunun artık yaşayacak hiçbir yeri yok ve geçici barınaklarda kalıyor. Birçok ev ve çiftlik tahrip edildi, gıda stokları tükendi.

ABD'de yeni bir hayat hayaline duvar örüldü

Halk, çareyi ABD'ye giderek yeni bir hayat kurma hayali kuruyor ancak ABD'nin sert göçmen politikaları, bu hayali imkansız hale getirdi.

Biden döneminde ise sürecin nasıl işleyeceği hala belirsiz.

Pandemi buzdolaplarını boşalttı

Kasırgaların yıkımı COVID-19 pandemisiyle birleşince, hizmet ve turizm sektöründe çalışanlar da kendini açlık krizinin ortasında buldu.

Dünya Gıda Programı anketleri, Guatemala'da yeterince gıda alamayan hane sayısının salgın öncesi rakamlara göre neredeyse iki katına çıktığını, Honduras'taki rakamların ise yüzde 50'den fazla arttığını gösterdi.

İş bulma fırsatlarının neredeyse imkansız olduğu bölgede, WFP tarafından ankete katılanların yaklaşık yüzde 15'i göç etmek için planlar yapıyor.

WFP, krizin istatistiklerini verip yine uluslararası bağışçılara desteği artırmaları için çağrıda bulundu.

Yalnızca önümüzdeki altı ay boyunca dört ülkede 2,6 milyon insana yardım etmek için 47 milyon dolardan fazlasına ihtiyaç var.