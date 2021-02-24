Bakü'de gece saatlerinden itibaren tipi şeklinde yağan kar nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekti.

Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, ulaşımda da aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi.

Trafikte araçlar güçlükle hareket ederken bazı araçlar ise kayarak yoldan çıktı.

Kar yağışı devam edecek

Toplu taşıma araçlarının çalışmasında da aksaklık yaşanırken, çok sayıda kişi işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan kar yağışının gün boyunca devam edeceği, yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.