Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Firmin Ngrebada, Duala ve Bangui kentleri arasındaki sınır trafiğinin normale döndüğünü ve güvenliğin MINUSCA tarafından kara ve hava yoluyla sağlanacağını açıkladı.

Sınır trafiğindeki aksaklıkların ülkenin ekonomisini olumsuz etkilediğini belirten Ngrebada, bu konuyu takip etmek amacıyla kriz masası oluşturulduğunu söyledi.

Orta Afrika Cumhuriyeti Finans ve Bütçe Bakanı Henri Marie Dondra, geçen hafta yaptığı açıklamada, 1000'den fazla kamyonun sınırda mahsur kaldığını açıklamıştı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 18 Aralık’ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesi, mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Tuadera’nın karşısında en güçlü aday olarak gösterilen François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla BM yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından, hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, ülkede güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında 18 Aralık’ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize’yi darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.