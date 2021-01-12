Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
AstraZeneca-Oxford aşısı için AB'ye koşullu onay başvurusu
AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının AB'de kullanımı için koşullu pazar onayı başvurusu yapıldı.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), başvuruyu değerlendirerek söz konusu aşıyı incelemeye alacak.
Aşının Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabilmesi için EMA'nın tavsiye kararı ile AB Komisyonunun tasdiki gerekiyor.
AstraZeneca-Oxford aşısı, onaylanması halinde BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın aşılarından sonra AB'de kullanıma sunulacak 3'üncü aşı olacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Oxford Üniversitesi
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