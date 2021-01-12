Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, tatil dönemi boyunca sınır kapılarında görülen yığılmayla mücadele ettiklerini ve bunun COVID-19 vakalarında artışa neden olduğunu açıkladı.

Ülkeye girişlerde sağlık gerekliliklerinin karşılanmadığını ve çok sayıda kişinin koronavirüs test sonucu olmadan ülkeye adım attığını dile getiren Ramaphosa, kabinenin şu anda açık olan 20 kara sınırı kapısını 15 Şubat'a kadar giriş ve çıkışlara kapatma kararı aldığını söyledi.

Ramaphosa ayrıca 21.00 - 05.00 saatleri arasına konulan sokağa çıkma yasağının da uzatılacağını açıkladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti 2 hafta önce tedbirleri bir kademe artırmış, maske takmayanların gözaltına alınmasına imkan tanımıştı.

Vaka sayısının 1 milyon 246 bine çıktığı ülkede, COVID19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bin 579'a yükseldi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, virüsün daha hızlı yayılan türünün görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti ile uçuşları askıya almıştı.