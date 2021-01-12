ABD'nin New York kenti yakınlarındaki Long Island'ta Cessna C421 tipi eğitim uçağı bir katı atık tesisine düştü.

Kazada 57 yaşındaki uçağın pilotu yaralandı.

Old Bethpage kabasında yaşayan Joseph Saladina, hafta sonu meydana gelen Cessna C421 tipi eğitim uçağının düşüş anını cep telefonuna çekti.Görüntüde uçağın yere çakılması ve yere çakılmasıyla birlikte çıkan toz bulutu kameraya yansıdı.

Saladino çektiği kazanın görüntüsüne ilişkin olarak, "Uçak biraz daha uzağa düşmüş olsaydı, terk edilmiş binaya çarpacaktı ve büyük olasılıkla ölümcül bir olay olacaktı. Kimsenin yaralanmadığı ve uçağın bir eve çarparak düşmediği için Tanrı'ya şükrediyoruz" dedi.