OpenAI, ücretsiz ve özelleştirilebilir iki yeni yapay zeka modeli yayınladı

Open-weight, yani “açık ağırlıklı” model terimi, yapay zekânın eğitilmiş parametrelerinin kullanıcılarla paylaşılması anlamına geliyor. Bu da geliştiricilerin modeli kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmesine olanak tanıyor.

OpenAI Başkanı ve kurucu ortağı Greg Brockman, “Bu, uzun süredir ilk kez açık ağırlıklı bir dil modeli yayınladığımız an ve gerçekten heyecan verici,” dedi.

Yerel cihazlarda çalışabiliyor, kötüye kullanıma karşı korumalı

OpenAI, modellerin metin tabanlı olduğunu, düşük maliyetle güçlü performans sunduğunu ve internet araması ya da kod yürütme gibi görevlerde başarılı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu modellerin yerel bilgisayarlarda kolayca çalıştırılabilecek şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Modellerin kötüye kullanımını önlemek amacıyla güvenlik açısından özel olarak geliştirildiği de aktarıldı.

Orange ve Snowflake gibi devlerle iş birliği

Yeni modellerin gerçek dünya uygulamaları için Fransız telekom devi Orange ve bulut veri platformu Snowflake gibi şirketlerle ortaklık kurulduğu duyuruldu.

Altman: “Tarihsel olarak kapalıydık, artık değişiyoruz”

Altman, yılın başlarında yaptığı bir açıklamada, OpenAI’nin teknoloji geliştirme sürecinde “tarihin yanlış tarafında yer aldığını” kabul etmişti.

Bu eleştirilerin ardından şirket, kâr amacı güden yapıya geçme planlarını rafa kaldırarak yeniden kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak faaliyet gösterme kararı aldı.

Ancak şirketin ticari birimi, denetim altında olmak kaydıyla kâr elde edebilecek. Bu yapı, yatırımcı getirisi talebi ile kuruluş felsefesi arasında denge kurmayı amaçlıyor.

OpenAI'nin bu dönüşüm planı, kurucu ortak Elon Musk dahil olmak üzere birçok yapay zekâ güvenliği savunucusu tarafından daha önce sert biçimde eleştirilmişti.

Yeni modellerin yayınlanması, OpenAI’nin daha şeffaf, erişilebilir ve demokratik bir yapay zekâ yaklaşımına geçiş yaptığının en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.