Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2025 07:20

Cezayir'de keşif uçağının düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Cezayir'in doğusundaki Cicel kentinde keşif ve orman yangınlarını izlemek için kullanılan küçük bir sivil savunma uçağın düşmesi sonucu biri yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir'de keşif uçağının düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cicel'deki Ferhat Abbas Havalimanı yakınlarında küçük bir keşif ve orman yangınlarını izleme uçağının düştüğü ifade edildi.

Kazada, Sivil Savunma Hava Birimi Komutanı Albay Rıdvan Berci, stajyer Pilot Suheyb Galayi ile ismi açıklanmayan uçuş okulu eğitmeni ile "Air Tractor" şirketinden Şili uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise uçak kalkıştan sadece bir dakika sonra Cicel'in yaklaşık 15 kilometre doğusunda bulunan Ferhat Abbas Havalimanını çevreleyen çitin içine düştü.

Sekikda kentindeki orman yangınlarını izlemekle görevli uçağın yakıt ikmali yapmak üzere Cicel'e döndüğü daha sonra görevine devam ettiği kaydedildi.

Cezayir, bu yıl yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele için 15'ten fazla küçük ve orta ölçekli uçak ile bir büyük askeri uçağın yanı sıra sivil savunma ve silahlı kuvvetlere ait onlarca helikopteri tahsis etmişti.

ETİKETLER
Cezayir Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Bu araç 1.2 milyon kilometre yol yaptı ve hala yolda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:54
Dünya 2.0 mı? Bilim insanları yaşanabilir süper Dünya keşfetti
07:51
Dünya dün daha hızlı döndü: Neden ve nasıl biliyoruz?
07:47
OpenAI, ücretsiz ve özelleştirilebilir iki yeni yapay zeka modeli yayınladı
07:09
Bu araç 1.2 milyon kilometre yol yaptı ve hala yolda
07:10
Çin’de chikungunya virüsü alarmı: Sivrisinek kaynaklı salgın büyüyor
07:10
Fransa, savaş anıtı ateşinden sigara yakan adam için harekete geçti
İspanya'da sıcak hava dalgası
İspanya'da sıcak hava dalgası
FOTO FOKUS
Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişimi kamerada
Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişimi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ