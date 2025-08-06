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Dünya
CBC News 06.08.2025 06:58

Çin’de chikungunya virüsü alarmı: Sivrisinek kaynaklı salgın büyüyor

Çin’in Guangdong eyaletinde sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü nedeniyle son haftalarda 7 bini aşkın vaka tespit edildi. Vakaların büyük kısmı güneydeki Foshan kentinde yoğunlaştı.

Çin’de chikungunya virüsü alarmı: Sivrisinek kaynaklı salgın büyüyor

Yetkililer, enfekte kişileri hastanede karantinaya alarak testler uyguluyor.

Aynı zamanda ekipler, sivrisineklerin üreyebileceği durgun su alanlarını denetliyor, parklara ve sokaklara insektisit sıkılıyor.

Biyolojik mücadele kapsamında sivrisinek yiyen balıklar ve "fil sivrisinekleri" de doğaya salındı.

Sivrisineklerle yayılan virüs: Chikungunya nedir?

Chikungunya, başta Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü dişi sivrisineklerle bulaşan bir virüstür. Aynı sivrisinekler Zika ve Dang hummasını da taşıyabiliyor. Virüs, genellikle 4–8 gün içinde belirti veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, chikungunya virüsü şu belirtilerle seyrediyor:

Yüksek ateş

Şiddetli eklem ağrısı

Kas ağrıları

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Döküntü

Belirtiler birkaç gün sürse de, eklem ağrıları haftalarca ya da aylarca sürebiliyor. Özellikle yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlar daha ağır etkilenebiliyor.

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