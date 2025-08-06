ABD'de tartışmalı idam kararı: Kalp cihazı acı çektirdi

69 yaşındaki Black, 1989 yılında üç kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuştu. Perşembe günü Nashville’deki Riverbend Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde yerel saatle 10:43’te (TSİ 17:43) öldüğü açıklandı.

Black’in avukatları, kalbine yerleştirilen defibrilatörün ölüm anında otomatik olarak çalışabileceği ve bu durumun "acı verici ve uzayan bir idama yol açabileceği" gerekçesiyle uygulamanın ABD Anayasası’na aykırı olduğunu savundu. ABD Anayasası "acımasız ve sıradışı cezaları" yasaklıyor.

“Çok acıyor” dedi, acı içinde öldü

İdam sırasında orada bulunan yedi medya temsilcisi, Black’in acı içinde inlediğini ve “Çok acıyor” dediğini duyduklarını aktardı.

Olası acının kaynağı henüz netlik kazanmadı. Avukatları, defibrilatör cihazının topladığı verilerin otopsi kapsamında inceleneceğini bildirdi.

Black, 29 yaşındaki kız arkadaşı Angela Clay ve onun iki küçük kızı Latoya (9) ve Lakeisha Clay’i (6) öldürmekle suçlanmıştı. Suçlamaları reddetmiş, ancak tüm temyiz başvuruları reddedilmişti.

Mağdurların yakınlarından Linette Bell, idamın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için bir kapanış sağladı. Onun ailesi şimdi bizim 37 yıl önce yaşadığımızı yaşıyor. Üzgünüm diyemem çünkü asla özür dilemedi, son anında bile suçu kabul etmedi. Ve yaptığı şeyi bilerek mezara gitti," dedi.

Ağır hasta, tekerlekli sandalyedeydi

Avukatlarının aktardığına göre Black tekerlekli sandalyedeydi ve demans, beyin hasarı, böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Göğsünde, hem kalp pili hem de acil müdahale defibrilatörü görevi gören bir cihaz bulunuyordu.

Avukatı Kelley Henry, “Tennessee bugün nazik, kırılgan, zihinsel engelli bir adamı öldürdü. Sırf yapabildikleri için, anayasaya aykırı bir şekilde bunu yaptılar,” dedi.

Yargı kararına rağmen mahkeme devre dışı bırakıldı

Geçtiğimiz ay bir yerel mahkeme, cihazın idam öncesinde devre dışı bırakılması gerektiğine hükmetmişti. Ancak Tennessee Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin böyle bir karar verme yetkisi olmadığını belirterek müdahale etti.

Eyalet yetkilileri, enjeksiyonun cihazı tetikleyeceği yönündeki iddiaları reddetti ve cihaz aktif kalsa bile Black’in bunu hissetmeyeceğini savundu.

ABD Yüksek Mahkemesi ise davaya müdahale etmeyi reddetti.

ABD’de idam sayısı artıyor

Byron Black, 2025 yılı içinde ABD’de idam edilen 28. mahkûm oldu. En az sekiz idam daha planlanmış durumda. İdam cezası, şu anda ABD’de 27 eyalette ve federal düzeyde yasal olarak uygulanıyor.