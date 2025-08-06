Dişi goriller, yıllar geçse de eski arkadaşlarını arıyor

Araştırmaya göre, bir dişi goril başka bir gruba geçse bile geçmişte bağ kurduğu bir dişiyi tanıyor, onu arıyor ve onunla yeniden bir araya gelmeye çalışıyor.

Zürih Üniversitesi’nden doktora araştırmacısı Victoire Martignac liderliğindeki ekip, 20 yılı aşkın bir süredir Ruanda’daki Yanardağlar Milli Parkı’nda izlenen goril gruplarına ait verileri inceledi.

Bilim insanları, toplam 56 dişi gorilin yeni gruplara geçiş ("dağılma") süreçlerini ve bu süreçteki tercihlerini analiz etti.

Yıllar sonra bile eski arkadaşlarına yöneliyorlar

Gözlemler, yıllarca ayrı kalan dişi gorillerin, yeniden karşılaştıklarında tanıdıkları bireylere yöneldiğini ve onlarla aynı gruba katılmayı tercih ettiğini gösterdi. Bu bağlar, bazen çocuklukta birlikte büyüdükleri bireylerle, bazen de daha yakın zamanda oynayarak sosyal ilişki kurdukları dişilerle oluşmuştu.

Martignac, “Yeni gelen dişiler genellikle sosyal hiyerarşinin en altından başlar. Grubun mevcut üyeleri, onları potansiyel bir rakip olarak görüp saldırgan davranabilir,” diyerek tanıdık bireylerle bağ kurmanın sağladığı sosyal avantajlara dikkat çekti.

“Dostluk” demek zor, ama bağlar çok güçlü

Bilimsel açıdan bu ilişkileri “dostluk” olarak tanımlamanın zor olduğunu belirten Martignac, “Ancak burada gösterdiğimiz şey, aynı cinsiyetler arası bu sosyal ilişkilerin goril toplumunda gerçekten önemli olduğu,” dedi.

Araştırma, yalnızca akrabalı erkeklerin bulunduğu gruplardan kaçınmanın değil, geçmişte sosyal bağ kurulan dişilerin varlığının da yeni grup seçiminde belirleyici olduğunu ortaya koydu.

İnsanlarla benzerlik: Göç ve sosyal yapı

Bu bulgular sadece gorillerin değil, aynı zamanda insanların evrimsel geçmişini anlamak açısından da önemli. Martignac, "Hareket etmek, topluluk değiştirmek insan hayatının çok önemli bir parçası. Ama bu kararlar fosilleşmez; bu yüzden onları bize en yakın evrimsel akrabalarımızda inceliyoruz,” dedi.

Araştırmanın sonuçları Royal Society Journal Proceedings B dergisinde yayımlandı. Çalışma, 1967’den bu yana goril topluluklarını izleyen Dian Fossey Gorilla Fund iş birliğiyle yürütüldü.

Martignac’a göre, bu yeni bulgular gorillerin sosyal yaşamına dair anlayışımızı temelden değiştiriyor:

“Dişi-dişi ilişkileri, düşündüğümüzden çok daha önemli.”