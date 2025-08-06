Ünlü giyim markasının reklamları "sağlıksız derecede zayıf" modeller nedeniyle yasaklandı

Kuruma göre, bir modelin saçlarının sıkı şekilde geriye toplanması ve çekimlerde kullanılan gölgeler, yüzünü "solgun ve çökük" gösterdi.

Diğer görselde ise modelin düşük yakalı beyaz gömlek giymesi ve duruşu, "çıkıntılı köprücük kemiklerini" reklamın odak noktası hâline getirdi.

ASA, bu reklamların "sorumsuz" olduğunu belirtti ve Zara’ya, gelecekteki tüm görsellerin “sorumlu bir şekilde hazırlanması” uyarısında bulundu.

Zara, söz konusu reklamları kaldırdığını ve her iki modelin de çekimler sırasında sağlık durumlarının iyi olduğunu belgeleyen doktor raporlarına sahip olduklarını açıkladı.

İnce bacaklar ve orantısız duruş

Zara'nın uygulaması ve internet sitesinde yayınlanan görsellerde, bir kısa elbise reklamında modelin bacaklarının gölgelerle olduğundan daha ince gösterildiği belirtildi. Modelin dirseklerinin ve kollarının konumu da "vücut orantısını bozacak şekilde" yansıtıldı.

Bir diğer reklamda ise modelin köprücük kemiklerinin belirgin şekilde öne çıktığı bir poz kullanıldı ve bu detayın reklamın "odak noktası" hâline geldiği vurgulandı.

Zara: "Hiçbir şikâyet almadık"

Zara, hakkında doğrudan herhangi bir şikâyet almadığını, görsellerin ise yalnızca “ufak ışık ve renk düzenlemeleri” dışında dijital olarak değiştirilmediğini bildirdi.

Ayrıca, markanın 2007 yılında İngiltere’de yayımlanan Fashioning a Healthy Future adlı model sağlığı raporunun tavsiyelerine uyduğunu, özellikle de yeme bozukluklarını tanıma konusunda uzman doktorlardan alınan sağlık belgelerini zorunlu kıldığını söyledi.

Daha önce de benzer yasaklar geldi

ASA bu yıl benzer gerekçelerle diğer perakendecilerin reklamlarını da yasakladı. Temmuz ayında Marks & Spencer’a ait bir reklamda modelin "sağlıksız derecede zayıf" göründüğü, giydiği ayakkabıların bacaklarını daha da ince gösterdiği belirtilmişti.

Next markasının skinny jean reklamı da benzer şekilde "sorumsuz" bulunmuştu.

Bazı eleştirmenler ise yalnızca zayıf modellerin yer aldığı reklamlara yasak getirilmesini sorguluyor ve "sağlıksız derecede kilolu görünen modellerin olduğu reklamlara neden aynı hassasiyetin gösterilmediğini" merak ediyor.