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Dünya
AA 06.08.2025 06:17

Trump: Gazze'nin işgali tamamen İsrail'e kalmış bir durum

ABD Başkanı Donald Trump, soykırımcı İsrail'in "Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı" hakkında yorum yapmayacağını ancak bu konuda verilecek kararın İsrail'e ait olduğunu söyledi.

Trump: Gazze'nin işgali tamamen İsrail'e kalmış bir durum

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etme planını destekliyor musunuz?" sorusuna, "(İsrail'in) Bu konudaki önerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu, tamamen İsrail'e kalmış bir durum. Şu anda oradaki insanlara yiyecek sağlamak için çabalıyoruz. Gazze halkı açıkça gıda konusunda iyi durumda değil. Ben buna odaklandım." diye cevap verdi.

Öte yandan Trump, Gazze'ye gıda yardımlarının dağıtılması konusunda İsrail ile birlikte çalıştıklarını ve bazı Arap devletlerinin de söz konusu gıda yardımlarına finansal katkı sağlayacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'nin tamamını işgal etmek" dahil yeni saldırı planları hazırladığı yönündeki haberler karşısında yorum yapmamayı tercih etmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

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