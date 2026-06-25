OpenAI ilk özel yapay zeka çipini duyurdu: ChatGPT artık daha verimli çalışacak

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, yeni işlemcinin ChatGPT ve kodlama asistanı Codex'in yanı sıra gelecekteki yapay zeka sistemlerinin bilgi işlem ihtiyaçlarını çok daha verimli bir şekilde karşılamak üzere tasarlandığı belirtildi.

Henüz nihai performans ölçümleri tamamlanmamış olsa da ilk laboratuvar testleri, Jalapeño'nun watt başına düşen performans değerlerinde mevcut en gelişmiş donanımlardan çok daha üstün sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

OpenAI ve Broadcom, geçtiğimiz yıl 10 gigavatlık bilgi işlem gücünü destekleyecek özel çipler geliştirmek üzere ortaklık kurduklarını duyurmuş, bu iş birliğinin ilk somut ürünü ise çarşamba günü gün yüzüne çıkmış oldu.

Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin ardından kendi çipini tasarlayan şirketler kervanına katılan OpenAI, bu hamlesiyle hem işlem performansını modellerine göre optimize etmeyi hem de pazarı domine eden Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Şirket, Jalapeño'nun genel amaçlı bir işlemci olmadığını, doğrudan modern büyük dil modellerine (LLM) özel olarak sıfırdan tasarlandığını vurguladı.

Nvidia bağımlılığından kaçış çabası

Yapay zeka dünyasında altyapı yatırımları devasa bütçeler gerektiriyor. Nvidia, veri merkezlerinin kritik bileşeni haline gelen çipleri sayesinde dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselirken, rakipleri çip tedarik zincirini çeşitlendirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Sektör analistleri, teknoloji devlerinin Nvidia'ya mecbur kalmamak ve çip ayak izlerini genişletmek amacıyla bu tarz özelleştirilmiş projelere yöneldiğini belirtiyor.

OpenAI'ın bu hamlesi, şirketin 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşabileceği tahmin edilen ilk halka arz (IPO) hazırlıkları yaptığı bir döneme denk geldi. Bu durum, şirketin söz konusu devasa değerlemeyi karşılayabilecek gelir ve maliyet yönetimi kabiliyetine sahip olduğunu kanıtlama baskısını da artırıyor.

Tüketiciler için maliyetler düşecek

Yapay zeka servislerinin basit sohbet robotlarından sürekli çalışan otonom ajanlara (agent) evrilmesi, bilgi işlem ve enerji kaynaklarına olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. OpenAI, işletim maliyetlerini düşürebilmek için devasa bir yapay zeka altyapısı inşa etmenin zorunlu olduğunu daha önce de dile getirmişti.

Yeni çip mimarisinin tüketici tarafındaki en büyük yansıması ise maliyetlerin düşürülmesi olacak. OpenAI Kurucu Ortağı ve Başkanı Greg Brockman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Donanım ve yazılım katmanlarının daha fazla bileşenini kendi bünyemizde tasarlayarak, çok daha yüksek bir verimlilikle daha fazla zeka sunabiliriz. Bu sayede gelişmiş yapay zeka servislerimizi çok daha geniş kitleler için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.