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Dünya
CNN International 25.06.2026 07:25

Küresel petrol fiyatları ABD-İran savaşı öncesindeki en düşük seviyeye geriledi

ABD ile Iran arasında varılan anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise anlaşmaya şüpheyle yaklaşması muhtemel bölge ülkelerini ikna etmek amacıyla Basra Körfezi turuna çıktı.

Küresel petrol fiyatları ABD-İran savaşı öncesindeki en düşük seviyeye geriledi

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların üretimi ve sevkiyatı durdurmasıyla fırlayan ABD petrol fiyatları, taraflar arasındaki uzlaşmanın ardından savaşın başlangıcından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Hürmüz Boğazı'nda toparlanma sinyalleri Brent petrolü 75 doların altına çekti

Küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve güçlenen doların baskısıyla altının ons fiyatı uzun süre sonra ilk kez 4 bin doların altına gerilerken, en büyük kripto para birimi bitcoin de 60 bin dolar psikolojik sınırının altına indi.

Fiyatlardaki bu düşüşte, Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılacağına yönelik küresel iyimserlik etkili oldu.

Denizcilik veri trafiği sağlayıcısı MarineTraffic verilerine göre, söz konusu su yolundaki gemi trafiği son 24 saat içinde iki katına çıkarak şubat ayı sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Rubio'dan Körfez ülkelerine diplomatik çıkarma

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD-İran memorandumunu aktarmak ve bölge ülkelerinin desteğini almak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'i kapsayan bir Körfez turu gerçekleştiriyor.

Ziyaret edilen bu ülkelerin, varılan anlaşmaya karşı en temkinli ve kuşkulu yaklaşan aktörler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Nükleer denetim krizi uzun vadeli anlaşmayı zorlaştırıyor

İran'ın nükleer programının geleceği, taraflar arasında uzun vadeli ve kalıcı bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engel olarak güncelliğini koruyor.

Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler'den üst düzey bir yetkilinin "müfettişlerin nükleer tesislere tam erişim sağlayacağı" yönündeki açıklamalarını reddetti.

Diğer yandan, bazı Trump yönetimi yetkilileri, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyelerinin nükleer sahalara düzenleyeceği ziyaretleri daha önce onayladığını iddia etti.

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