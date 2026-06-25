Avrupa'da tarihi sıcak dalgası: Fransa, İngiltere ve İspanya'da rekor sıcaklıklar kaydedildi

Milyonlarca insanı etkisi altına alan sıcak dalgası nedeniyle Paris'te termometreler 41 dereceye yaklaşırken, kıta genelinde kırmızı kodlu ısı uyarıları yapıldı.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Avrupa'nın küresel ortalamadan iki kat daha hızlı ısınarak en hızlı ısınan kıta olduğunu belirtti.

Bu durumun yaz sıcak dalgalarını artırdığı, su kaynakları üzerindeki baskıyı tırmandırdığı ve orman yangınlarını tetiklediği aktarıldı.

Fransa'da ölçümlerin başladığı dönemden bu yana en sıcak gün

Fransa genelinde düzinelerce noktada gece ve gündüz sıcaklıklarının ortalaması alınarak hesaplanan ulusal sıcaklık göstergesi 30 dereceye ulaştı. Bu değer, kayıtların tutulmaya başlandığı 1947 yılından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin yarısından fazlasında kırmızı alarm durumu devam ederken, batı bölgelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle trafolarda meydana gelen arızalar sonucu on binlerce hane elektriksiz kaldı. Paris'in simge yapılarından Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi, aşırı sıcaklar nedeniyle normalden erken kapatıldı. Louvre Müzesi yetkilileri, tarihi binanın iklim değişikliği etkilerine karşı yeterince korunaklı olmadığını açıkladı.

Sıcak dalgası nedeniyle serinlemek isteyenlerin karıştığı olaylarda, Gironde bölgesindeki Begles plajında altı yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu en az 40 kişi boğularak hayatını kaybetti. Maine-et-Loire bölgesindeki Saint-Macaire-du-Bois'da bulunan Breignon ormanında çıkan büyük yangın ise 150'den fazla itfaiyecinin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alındı. Çalışma Bakanı Jean-Pierre Farandou, Fransa'nın artık sıcak bir ülkeye dönüştüğünü fark etme sürecinde olduklarını ve toplumun buna uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

İngiltere ve İspanya'da haziran ayı rekorları

Sıcak dalgasının yayılmasıyla birlikte İngiltere'nin Hampshire bölgesindeki Gosport kasabasında çarşamba günü termometreler 36,1 dereceyi gösterdi ve bu değer ülkede şimdiye kadar kaydedilen en sıcak haziran günü oldu. İngiltere'de bazı bölgelerde kırmızı alarm süresi uzatıldı.

İspanya Meteoroloji Ajansı (Aemet), pazartesi günü günlük ortalama sıcaklığın 28,08 derece, salı günü ise 28,17 derece olarak ölçüldüğünü ve bu değerlerin 1950'den bu yana haziran ayında kaydedilen en yüksek ortalama olduğunu duyurdu. Ülkenin kuzeyindeki Bask bölgesinde sıcaklıkların 42 dereceye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Alarm durumu diğer Avrupa ülkelerine yayılıyor

İtalya'da çoğunluğu kuzey ve merkez bölgelerde olmak üzere 16 kentte kırmızı alarm verildi. Sıcak dalgasının hafta sonuna doğru Almanya, Hollanda ve Belçika'da zirve noktasına ulaşması, ardından Polonya, Hırvatistan ve Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerine yayılması bekleniyor.

Almanya'da da serinlemek için suya girenlerin karıştığı boğulma vakaları bildirildi. Bavyera'daki Tuna Nehri'ne giren 26 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi.

Brandenburg, Hessen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde yetkililer kuraklık riskine karşı halka suyu tasarruflu kullanma çağrısı yaptı. Stuttgart ve Freiburg gibi şehirlerde ise mangal yapma yasakları getirildi.

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkenin güney ve orta kesimleri için "tehlikeli hava şartları" anlamına gelen turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Ülkede sıcaklıkların cuma günü 39 dereceye çıkabileceği tahmin ediliyor. Belçika'nın büyük bölümünde de turuncu kodlu alarm verilirken, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 37 dereceyi bulacağı öngörülüyor.