OpenAI firması, yeni yapay zeka modelini geliştirmek için "güvenlik komitesi" oluşturdu

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mayısta tanıtılan GPT-4o sisteminin bir üst modelini oluşturmak üzere çalışmalar başladı.

Bu çerçevede, proje ve operasyonlara ilişkin alınacak kritik güvenlik kararlarında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunacak bir güvenlik komitesi oluşturuldu.

Güvenlik komitesinin üyeleri arasında, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, soru-cevap sitesi Quora'nın CEO'su Adam D'Angelo, Sony'nin eski genel danışmanlarından Nicole Seligman ile firmanın teknik ve yasal alanda uzmanlaşan 4 çalışanı yer aldı.

Komitenin ilk olarak firmanın süregelen operasyonlarını ve güvenlik önlemlerini değerlendirerek 90 gün içinde yönetim kuruluna tavsiye raporu iletmesi, daha sonra da bunları "güvenlik önlemleri kapsamında" kamuoyuna açıklaması bekleniyor.