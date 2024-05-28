ICESCO: İsrail dünyayı tam bir kaosa sürüklüyor

Fas merkezli ICESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, "dünyayı hiçbir yerin veya kimsenin kurtulamayacağı bir kaosa sürükleyen İsrail'in düşmanlığına karşı gerçek şekilde tüm dünyanın birlikte sesini yükseltmesi" gerektiği vurgulandı.

İsrail'in "öldürme ve imha makinesi" şeklinde nitelendiği açıklamada, İsrail ordusunun keyfilik, nefret ve pervasızlık açısından insanlığın daha önce tanık olmadığı suçlar işlediği ifade edildi.

İsrail hükümetinin dünyanın dört bir yanından gelen "Filistinlilerin öldürülmemesi" yönündeki çağrılara da kulaklarını tıkadığı belirtilen açıklamada, söz konusu çağrıların artık etkili olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "İsrail'in barbarca saldırılarına maruz kalan kadın, çocuk ve yaşlı Filistinlilerin artık sığınacak yerinin kalmadığına" dikkat çekildi.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.