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Dünya
AA 28.05.2024 15:32

İrlandalılar, ülkelerinin Filistin devletini resmen tanımasından memnun

İrlandalılar, hükümetin Filistin devletini resmi olarak tanımasından memnuniyet duyuyor.

İrlandalılar, ülkelerinin Filistin devletini resmen tanımasından memnun

İrlanda vatandaşı Peter Sweny, karara ilişkin, "İrlanda Filistin'in arkasında çünkü biz kendimizi mazlum insanlarla özdeşleştiriyoruz. Zira 800 yıl boyunca biz de ezildik ve Filistin de uzun süredir böyle. Bu yüzden Filistin'e destek veriyoruz. İrlanda'nın her yerinde Filistin bayrakları ve Filistin'i destekleyen pek çok gösteri görebilirsiniz." dedi.

İsmini ve soyadını vermek istemeyen bir diğer İrlandalı ise Filistin'in tanınmasını "harika" olarak nitelendirdi.

İrlandalı, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının "soykırım" olduğunu belirterek, "İsrail'in inanılmaz derecede kötü silahlar kullanan bir ordusu var. İnsanların beyaz fosfora ve bunun insan vücuduna ne yaptığına bakması gerekiyor. Derinizi yakıyor, uzuvlarınızı yakıyor." diye konuştu.

Filistin'in tanınması gerektiğine inandığını dile getiren İrlandalı, "Filistin halkına yönelik bu soykırımın tüm Filistin halkı öldürülmeden ve yok edilmeden önce durdurulması gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

İrlandalı bir kadın da ülkesinin Filistin'i tanıma kararını överek, "Dünyanın geri kalanının da bunu yapmaya başlaması gerekiyor çünkü bence İsrail, tüm Filistin halkını yok edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir İrlandalı genç ise bölgede barışa ulaşmak için iki ülkenin eşit kabul edilmesi gerektiğini belirterek, Filistinlilerin kendi evlerinde güvende hissetmesinin önemine işaret etti.

İrlanda, Filistin devletini resmen tanıdı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, bugünkü kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu.

Martin, İrlanda hükümetinin kararının, Filistin devletiyle tam diplomatik ilişkilerin kurulmasına izin verdiğini belirterek, "Filistin makamlarının resmi talebine bağlı olarak İrlanda hükümeti, İrlanda'daki Filistin misyonunun statüsünü büyükelçiliğe yükseltecek ve Filistin devletinden İrlanda'ya bir büyükelçi atanmasına izin verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kararın İrlanda'nın Ramallah'taki mevcut temsilciliğinin büyükelçiliğe dönüştürülmesine de izin verdiğini kaydeden Martin, "Filistin'in tanınması bir sürecin sonu değil, başlangıcıdır. Barış arayışına ve Filistin devletinin inşasına destek vermeye derinden bağlıyız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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