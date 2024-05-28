Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.05.2024 15:39

Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Refah'taki kampa saldırısı savaş suçudur

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği ayrım gözetmeyen saldırının "savaş suçu" olduğunu ve soruşturulması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Refah'taki kampa saldırısı savaş suçudur

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'taki kampa saldırısına tepki gösterdi.

Açıklamada, Refah'ta "sivillere yönelik korkunç hava saldırılarının İsrail güçlerinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku hiçe sayarak yaptığı saldırıların sonuncusu" olduğu vurgulanarak, "Sivilleri öldüren veya yaralayan bu gibi ayrım gözetmeyen saldırılar savaş suçudur ve soruşturulmalıdır." denildi.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

ETİKETLER
Uluslararası Af Örgütü İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İrlandalılar, ülkelerinin Filistin devletini resmen tanımasından memnun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
DSÖ, Gazze'de tıbbi tahliye edilmesi gereken 10 bin civarında hasta olduğunu bildirdi
16:36
Kırklareli'nde sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı
16:22
İstanbul'da 10 araç birbirine girdi: 2 yaralı
16:26
USOM, her gün yaklaşık 422 büyük saldırıyı engelliyor
16:16
OpenAI firması, yeni yapay zeka modelini geliştirmek için "güvenlik komitesi" oluşturdu
16:13
Edirne Valiliğinden "tiny house"ların kaldırılmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlara suç duyurusu
İsrail ordusu, Refah'taki çadır kampı bombaladı
İsrail ordusu, Refah'taki çadır kampı bombaladı
FOTO FOKUS
Uğur böcekleri kış uykusundan uyandı
Uğur böcekleri kış uykusundan uyandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ