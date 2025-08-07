Açık 27.3ºC Ankara
Dünya
Bloomberg 07.08.2025 08:00

OpenAI, 500 milyar dolarlık değerlemeyle dünyanın en değerli özel teknoloji şirketi olabilir

Yapay zeka sektörünün öncülerinden OpenAI, yeni bir hisse satışı anlaşmasıyla şirket değerini 500 milyar dolara çıkararak dünyanın en değerli özel teknoloji firması olmaya hazırlanıyor.

OpenAI, 500 milyar dolarlık değerlemeyle dünyanın en değerli özel teknoloji şirketi olabilir

Bloomberg'in haberine göre, anlaşma henüz erken aşamalarda olsa da tüm mevcut yatırımcılar, başta Thrive Capital olmak üzere, görüşmelere dahil edildi.

Bu potansiyel değerleme, OpenAI’yi Elon Musk’ın sahibi olduğu ve 400 milyar dolar değer biçilen SpaceX’in önüne geçirerek zirveye taşıyabilir.

Çalışanlara hisse satışı imkanı

OpenAI halka açık bir şirket olmadığı için bu tür anlaşmalar, mevcut ve eski çalışanların hisselerini doğrudan yatırımcılara satmasına olanak tanıyor. Şirketin bu adımı, hem çalışanlara kâr payı sunmak hem de yatırımcı ilgisini değerlendirmek amacıyla atıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Japon teknoloji devi SoftBank liderliğinde gerçekleşen 40 milyar dolarlık fon turu, OpenAI'nin değerini 300 milyar dolara taşımıştı. Bu turda sadece birkaç gün içinde 8,3 milyar dolar toplanmış, yatırımcı talebi arzın beş katına ulaşmıştı.

Küresel yapay zekâ yatırımları hız kesmiyor

OpenAI'nin bu adımı, dünya genelinde yapay zekâ sektörüne yönelik artan yatırım dalgasının bir parçası. Meta, Microsoft, Amazon ve Alphabet gibi dev şirketler bu yıl yapay zekâya on milyarlarca dolar yatırım yaptı. 2026 yılına kadar bu rakamın 400 milyar doları aşması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği “Big Beautiful Bill” adlı yasa tasarısı, yatırım harcamalarını öne çeken şirketlere vergi avantajları sunarak yapay zekâ projelerine daha fazla kaynak aktarılmasının önünü açıyor.

GPT-5 yolda, yeni modeller geliştiriliyor

Yıllık 12 milyar doları aşan abonelik geliriyle yapay zekâda lider konuma gelen OpenAI, rekabetin yoğunlaştığı bu ortamda geliştirici dostu “açık ağırlıklı” (open weight) modellerini bu hafta kullanıma sundu. Ayrıca, merakla beklenen GPT-5 modelini bu ay içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Rakip şirket Anthropic, yıllık gelirini bu yıl 4 milyar dolara çıkararak sektördeki rekabeti artırmış durumda.

Şirketler neden hisse satıyor?

ABD’de birçok büyük girişim, çalışanlarını elde tutmak ve yeni yatırımcıları çekmek için bu tür ikincil hisse satışları düzenliyor. Bu uygulama, hem likidite sağlıyor hem de şirketin büyümesini daha geniş kitlelerle paylaşma imkânı sunuyor.

OpenAI ve Thrive Capital, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Ancak eğer bu anlaşma gerçekleşirse, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, sadece teknolojik anlamda değil, finansal ölçekte de yapay zekânın zirvesine oturmuş olacak.

ChatGPT OpenAI SpaceX
