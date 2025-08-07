Instagram'dan üç yeni özellik: Gönderi paylaşma, konum haritası ve “Arkadaşlar” sekmesi kullanıma sunuldu

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, bu güncelleme ile gönderi ve reels paylaşımı, konum haritası ve Reels için arkadaş sekmesi tüm dünyada kullanıma açıldı.

Artık gönderi ve reels'ler yeniden paylaşılabiliyor

Instagram, kullanıcıların artık başkalarının herkese açık gönderi ve reels’lerini kendi profillerinde yeniden paylaşmasına izin veriyor. Paylaşım yapılan içeriklerde orijinal içerik üreticisinin adı mutlaka görünecek.

Meta, “Yeniden paylaşılan içerikler, arkadaşlarınızın ve takipçilerinizin akışlarında önerilecek. Ayrıca profilinizde ayrı bir sekmede saklanacak,” açıklamasını yaptı.

Konum paylaşımı özelliği: Instagram Harita

Instagram artık kullanıcıların son aktif konumlarını isteğe bağlı olarak arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak tanıyor.

Bu harita üzerinden, arkadaşlarınızın veya içerik üreticilerin nerelerden paylaşım yaptığını da görebiliyorsunuz.

Özellik varsayılan olarak kapalı geliyor ve yalnızca kullanıcı izin verirse aktif hale geliyor.

Konum paylaşımı istenildiği anda kapatılabiliyor.

Reels’a “Arkadaşlar” sekmesi

Instagram, Reels kısmına yeni bir “Arkadaşlar” sekmesi ekledi. Bu sekmede, arkadaşlarınızın etkileşimde bulunduğu herkese açık içerikleri görebileceksiniz.

Özellik 2025’in başında test edilmeye başlamıştı. Artık küresel olarak tüm kullanıcılara açıldı.

Sekmeye, Reels ekranının üst kısmından ulaşılabiliyor. Kullanıcılar, bu sekmede nelerin gösterileceğini kendi ayarlarıyla kontrol edebilecek.