Et ve süt ürünlerine karşı alerji yapan hastalık dünyaya yayılıyor

Bilim insanlarına göre bu gizemli hastalık, başta ABD olmak üzere dünya çapında hızla yayılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre ülkede yaklaşık 450 bin kişi bu sendromdan etkilenmiş olabilir.
Alpha-gal sendromu, adını “galaktoz-alfa-1,3-galaktoz” adlı bir şeker molekülünden alıyor. Bu molekül inek, domuz, tavşan ve geyik gibi memelilerin dokularında doğal olarak bulunuyor ancak insanlarda bulunmuyor.
Bu şekeri içeren bir kene salyası kana karıştığında, bağışıklık sistemi onu tehdit olarak algılıyor ve antikor üretmeye başlıyor. Daha sonra et veya süt ürünleri gibi alpha-gal içeren besinler alındığında, bağışıklık sistemi bu moleküle karşı yanlışlıkla alerjik tepki veriyor.
Uzmanlar bu hastalığı sıklıkla "kırmızı et alerjisi" olarak tanımlasa da, alpha-gal sendromu sadece etle sınırlı değil: süt, peynir, jelatin, bazı ilaçlar (örneğin heparin) ve hatta kişisel bakım ürünleri de alerjiye neden olabiliyor.
Alpha-gal sendromunda semptomlar, enfekte keneyle temastan 1 ila 3 ay sonra ilk kez görülebiliyor. Et veya süt tüketiminden 2 ila 6 saat sonra baş gösteren belirtiler şunları içerebilir:
Şiddetli kaşıntı ve cilt döküntüsü
Karın ağrısı, mide bulantısı, ishal
Ağız, yüz veya boğazda şişme
Anafilaktik şok (hayati tehlike arz edebilir)
Birçok doktor bu belirtileri tanımakta zorlanabiliyor. 2022’de yapılan bir çalışmaya göre, ABD’deki doktorların yüzde 42’si alpha-gal sendromunu daha önce hiç duymamıştı.
En bilinen taşıyıcı, ABD'nin güneydoğusunda yaygın olan lone star tick (yalnız yıldız kenesi). Ancak artık araştırmalar, Avrupa dahil 6 kıtada farklı kene türlerinin bu hastalığı bulaştırabileceğini gösteriyor.
Siyah bacaklı geyik kenesi (aynı zamanda Lyme hastalığını da taşır)
Kentsel parklarda ve bahçelerde bile görülebilir
Kene ısırığı sırasında, salyasında bulunan alpha-gal molekülleri kana karışır
Kene popülasyonları artıyor
İnsanlar doğa yürüyüşü ve kamp gibi aktivitelerle daha çok risk altına giriyor
İklim değişikliği ve artan geyik sayısı, kenelerin yayılım alanını genişletiyor
Notre Dame Üniversitesi’nden Parazitoloji Uzmanı Prof. Lee Rafuse Haines:
“Yıllar önce bu alerjinin sadece ABD’nin güneydoğusuyla sınırlı olduğu düşünülüyordu. Bugün ise altı kıtada tespit edilen vakalar var.”
Şu anda alpha-gal sendromunun kesin bir tedavisi yok. Ancak:
Et, süt ve jelatin içeren tüm hayvansal ürünlerden uzak durmak gerekiyor
Yeni kene ısırıklarından kesinlikle korunmak şart
Şiddetli vakalarda EpiPen taşıması öneriliyor
Besin etiketlerini dikkatle okumak ve “alpha-gal içerebilir” uyarılarına dikkat etmek önemli
Bazı hastalarda, tetikleyici ürünlerden yıllarca uzak kalındığında alerji zamanla azalabiliyor.
Hangi bireylerin alerji geliştirdiği hâlâ tam olarak bilinmiyor
Kenenin salyasındaki bileşenler mi, yoksa ısırma yöntemi mi tetikliyor?
Neden bazı kişiler semptomsuzken diğerleri hayati reaksiyonlar yaşıyor?
Araştırmalar devam ediyor. Bilim insanları önümüzdeki 10 yıl içinde, alpha-gal sendromunun önlenmesi, teşhisi ve tedavisi konusunda önemli gelişmeler olacağını düşünüyor.
Uzun kollu giysiler ve pantolon giyin
Doğada yürürken vücudunuzu sık sık kontrol edin
DEET içeren kene kovucular kullanın
Evcil hayvanlarınızı da keneye karşı düzenli kontrol edin
Et veya süt tükettikten sonra gecikmeli alerjik tepkiler yaşıyorsanız, bir uzmana danışarak alpha-gal sendromu testi yaptırmanız öneriliyor.