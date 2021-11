Omicron varyantı yayılıyor. Avrupa'da Belçika ve Almanya'nın ardından İngiltere'de de görüldü.

Sosyal medya hesabından, İngiltere'de iki kişide Omicron vakasına rastlandığını açıklayan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, iki kişinin de birbiriyle bağlantılı olduklarını ve hane halklarıyla beraber karantinaya alındıklarını duyurdu.

We have been made aware by @UKHSA of two UK cases of the Omicron variant. The two cases are linked and there is a connection with travel to southern Africa. These individuals are self-isolating with their households while further testing and contact tracing is underway.

Bu vakalardan biri Nottingham'da diğeri ise Chelmsford'da bulunuyor.

Javid, vakaların görüldüğü yerlerde toplu testlerin yapılacağını ve ayrıca önlemlerin de alındığını belirtti.

We are also adding Malawi, Mozambique, Zambia and Angola to the travel red list - effective from 4am Sunday.



If you have returned from there in the last 10 days you must isolate and get PCR tests.



And if you are eligible for your booster jab - now is the time to get it.