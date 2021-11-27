Omicron varyantı yayılıyor. Avrupa'da Belçika ve Almanya'nın ardından İngiltere'de de görüldü.

Sosyal medya hesabından, İngiltere'de iki kişide Omicron vakasına rastlandığını açıklayan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, iki kişinin de birbiriyle bağlantılı olduklarını ve hane halklarıyla beraber karantinaya alındıklarını duyurdu.

We have been made aware by @UKHSA of two UK cases of the Omicron variant. The two cases are linked and there is a connection with travel to southern Africa.



These individuals are self-isolating with their households while further testing and contact tracing is underway. — Sajid Javid (@sajidjavid) November 27, 2021

Bu vakalardan biri Nottingham'da diğeri ise Chelmsford'da bulunuyor.

Javid, vakaların görüldüğü yerlerde toplu testlerin yapılacağını ve ayrıca önlemlerin de alındığını belirtti.

We are also adding Malawi, Mozambique, Zambia and Angola to the travel red list - effective from 4am Sunday.



If you have returned from there in the last 10 days you must isolate and get PCR tests.



And if you are eligible for your booster jab - now is the time to get it. — Sajid Javid (@sajidjavid) November 27, 2021

Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Sağlık Bakanı, Başbakan Boris Johnson'ın bugün ilgili sağlık yetkileriyle önlemlere ilişkin basın toplantısı yapacağını açıkladı.

İngiltere Malavi, Mozambik, Zambiya ve Angola'yı da kırmızı listeye aldı.

6 Afrika ülkesinden uçuşlar durdurulmuştu

Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve kırmızı listeye alınmıştı.

Almanya'da bir kişide görülmüştü

Almanya'da Hessen eyaleti Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı, COVID-19'un ilk kez Güney Afrika'da görülen Omicron varyantının Almanya'da da görüldüğünü duyurmuştu.

Bu yeni varyant Avrupa'da ilk kez Belçika'da tespit edilmişti.

Avrupa Birliği COVID-19'un yeni varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden yapılacak seyahatlerin durdurulması konusunda anlaşmıştı.

DSÖ: Yeni varyantın adı Omicron

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına "Omicron" adının verildiğini duyurmuştu.

"Daha bulaşıcı"

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor.

DSÖ, varyantın çok sayıda mutasyona uğradığını, bu mutasyonların bazılarının endişe verici olduğunu açıklamıştı.

Neden Omicron?

Omicron, Yunan alfabesinin 15'inci harfi.

Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin imajlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle koronavirüs varyantlarına yeni adlar verileceğini açıklamıştı.

Artık varyantlar görüldükleri ülkelerin adıyla değil Yunan alfabesindeki "Alfa, Beta, Gamma, Delta..." gibi harflerle anılıyor.