Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'dan SpaceX'e: Starlink'in ülkede lisansı yok
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Hindistan hükümeti, Elon Musk'ın SpaceX havacılık şirketine ait Starlink Internet Services'in uydu tabanlı internet hizmeti sunmadan önce, ülkenin internet düzenleme kurallarına uyacağını bildirmesini istedi.
Hindistan İletişim Bakanlığı yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın SpaceX havacılık şirketine ait Starlink'in ülkede lisansının olmadığı ve halkın reklamları yapılan Starlink hizmetlerine abone olmamasının tavsiye edildiğini vurguladı.
Musk'ın şirketinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Basında çıkan haberlere göre, Musk'ın SpaceX'i, hizmetin beta sürümü için 99 dolar karşılığında ön siparişleri kabul ediyor.
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