Hollanda makamları, dün gece Güney Afrika'dan Amsterdam'a iki uçakla gelen 600 kişiye yapılan COVID-19 testlerinden 61'inin pozitif çıktığını duyurdu.

Vakaların Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve COVID-19'un "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı olup olmadığına ilişkin inceleme devam ediyor.

Pozitif yolcular karantinaya alındı

Testi pozitif çıkan yolcular Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yakın bir otelde karantinaya alınırken, negatif çıkan 539 yolcu 5 günlük ev karantinasının ardından ikinci bir negatif test sunmaları şartıyla evlerine gönderildi.

Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri (GGD) tarafınca yapılan açıklamada ise Hollanda'ya 22 Kasım itibariyle Güney Afrika'dan giriş yapan tüm yolcuların COVID-19 testi olmaları için GGD'nin merkezlerine davet edileceği duyuruldu.

Hollanda, Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan COVID-19'un yeni varyantı nedeniyle bu bölgeden uçuşları dünkü seferlerin ardından durdurmuştu.

Süper varyant: Omicron

İlk kez Güney Afrika'da görülen COVID-19'un B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi.

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor.

DSÖ, varyantın çok sayıda mutasyona uğradığını, bu mutasyonların bazılarının endişe verici olduğunu açıklamıştı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, varyant nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.