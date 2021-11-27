Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve özel bir vakfın iş birliğinde geliştirdiği "koruyucu aile" benzeri programda, refakatsiz göçmen çocuklara bakmak isteyen yaklaşık 120 aileye eğitim verilecek.

Eğitim sonunda sertifika alabilen ailelerin evine, bu pilot program vasıtasıyla yaklaşık 120 refakatsiz göçmen çocuk yerleştirilecek.

"Çocuk sayısı zamanla artırılacak"

Koruyucu ailelerin yanına yerleştirilecek çocuklar 6 ay ila 2 yaşında olacak.

UNHCR Meksika Temsilcisi Giovanni Lepri, programa ilk olarak az sayıda çocukla başlandığını ancak bunun zamanla artırılabileceğini ifade etti.

Lepri, çocuklar için bir evden daha korunaklı bir yer olmadığını söyledi.

Ülkedeki evlat edinme yasaları oldukça katı

"Koruyucu aile" programlarının pek yaygın olmadığı Meksika'da, evlat edinmeye dair yasalar ise oldukça katı.

Ülkede, esirgeme kurumlarında veya yetimhanelerde kalan çocuklar, çoğunlukla akrabalarının yanına yerleştirilebiliyor.

Bin çocuk refakatsiz ve çocuk esirgeme kurumlarında

Meksika'da bu yıl sığınma ve mülteci başvurusu yapan 108 bin kişinin yaklaşık 18 bini çocuk. Bu çocuklardan yaklaşık bini ise refakatsiz.

Söz konusu refakatsiz bin çocuk, çocuk esirgeme kurumlarında barındırılıyor.

Meksika'da 2020 yılı itibariyle çocukların göçmen gözaltı merkezlerinde tutulması yasak.