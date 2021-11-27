Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Bakanlar Konferansı, COVID-19'un Güney Afrika varyantı nedeniyle ertelendi.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Güney Afrika varyantının ortaya çıkması sonucu birçok ülkenin seyahat kısıtlamasında bulunduğunu hatırlatarak, "Konferansta birçok bakan ve üst düzey delegenin yüz yüze görüşme gerçekleştirmesi mümkün değildi. Bu durum, katılımların eşit düzeyde yapılmasını önleyecekti." dedi.

Konferansın yeni tarihi açıklanmadı

Okonjo-Iweala, konferansı erteleme kararının kolay olmadığının altını çizdi ve "Genel Direktör olarak önceliğim, konferans katılımcılarının sağlık ve güvenliğini sağlamaktır. İhtiyatı elden bırakmamak gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Konferansın iptal edilmesine rağmen DTÖ üyesi ülkeler arasında müzakere ve iş birliğinin süreceğini vurgulayan Okonjo-Iweala, "Yeni varyant, pandemi döneminde üzerimize vazife olan görevleri yapma gerekliliğimizi bize bir kez daha hatırlatıyor." dedi.

DTÖ Genel Direktörü, konferansın hangi tarihte yapılacağını açıklamadı.

30 Kasım'da Cenevre'de başlaması planlanan DTÖ 12. Bakanlar Konferansı'nın 3 Aralık'a kadar sürmesi planlanıyordu.

Omicron varyantı

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" (Nu) olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Nu varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.

Omicron ne demek?

Omicron, Yunan alfabesinin 15'inci harfi.

Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin imajlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle koronavirüs varyantlarına yeni adlar verileceğini açıklamıştı. Artık varyantlar görüldükleri ülkelerin adıyla değil Yunan alfabesindeki "Alfa, Beta, Gamma, Delta..." gibi harflerle anılıyor.