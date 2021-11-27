Japonya'nın Omicron tedbirlerine 3 ülke daha eklendi
Japonya Omicron varyantına karşı yeni tedbirler alıyor. 3 Afrika ülkesini daha tedbirler kapsamına aldı. Mozambik, Malavi ve Zambiya'dan gelecek yolcular için sınırdaki kontroller sıkılaştırılacak.
Japonya Dışişleri Bakanlığı, ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen COVID-19'un Omicron varyantı için yeni tedbirler alındığını duyurdu.
Japonya yeni varyanta karşı 3 Afrika ülkesine karşı daha tedbir aldı.
Mozambik, Malavi ve Zambiya için sınır tedbirleri sıkılaştırılacak.O ülkelerden gelen yolcular 10 günlük karantinaya girecek.
Yeni kurallar cumartesi gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek.
Dün 6 Afrika ülkesi açıklanmıştı
Japonya; Güney Afrika, Botsvana, Eswatini, Zimbabve, Namibya ve Lesoto'dan gelenler için sınır kontrollerinin sıkılaştırılmasına karar vermişti.
Bu ülkelerden Japonya’ya gelen yolcuların hükümet tarafından belirlenen tesislerde 10 gün süreyle zorunlu karantinaya alınacağı duyurulmuştu.
Omicron varyantı nerelerde görüldü?
Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen ve 32 mutasyonlu olan yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi.
İlk bulgulara göre omicron varyantı daha yüksek bulaşma riski taşıyor.
Neden Omicron?
Omicron, Yunan alfabesinin 15'inci harfi.
Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin imajlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle koronavirüs varyantlarına yeni adlar verileceğini açıklamıştı.
Artık varyantlar görüldükleri ülkelerin adıyla değil Yunan alfabesindeki "Alfa, Beta, Gamma, Delta..." gibi harflerle anılıyor.