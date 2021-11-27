İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Zimbabve, Lesotho, Namibya ve Esvatini'ye seyahat yasağı uygulanacağını açıkladı.

Bu ülkelerden yolcu kabul edilmeyecek. Ayrıca yakın zamanda bölgeyi ziyaret edenlerin iki negatif PCR testine sahip olmaları gerekiyor aksi takdirde sınır kapılarında 14 güne kadar karantinada tutulacaklar.

Yeni varyant

İlk kez Güney Afrika'da görülen COVID-19'un B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor.

DSÖ, varyantın çok sayıda mutasyona uğradığını, bu mutasyonların bazılarının endişe verici olduğunu açıklamıştı.

Neden Omicron?

Omicron, Yunan alfabesinin 15'inci harfi.

Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin imajlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle koronavirüs varyantlarına yeni adlar verileceğini açıklamıştı.

Artık varyantlar görüldükleri ülkelerin adıyla değil Yunan alfabesindeki "Alfa, Beta, Gamma, Delta..." gibi harflerle anılıyor.