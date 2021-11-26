Güney Afrika'da koronavirüsün yeni bir varyantı tespit edildi.

İngiltere bu varyanta karşı yeni bir tedbir aldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yeni bir koronavirüs varyantı konusundaki endişelerini ifade etmesinin ardından İngiltere'nin seyahat listesinde bir güncellemeye gittiğini ve kırmızı listeye 6 Afrika ülkesinin eklendiğini açıkladı.

İngiltere'de yer alan haberlere göre kırmızı listeye alınan ülkeler; Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Eswatini, Zimbabve ve Botsvana.