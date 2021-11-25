Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA, TRT Haber
Rusya'da kömür madeninde yangın: Can kaybı 52 oldu
[Fotoğraf: AFP]
Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan kömür madenindeki yangında 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kemerovo'daki kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı anımsatılarak, yangın ve oluşan duman nedeniyle 239 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Açıklamada, yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, ölenlerin arasında kurtarma ekibinden kişilerin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Kemerovo'daki kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıkmış, 239 kişi tahliye edilmiş, en az 11 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayımlamıştı.
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