Brezilya hükümeti, COVID-19 nedeniyle insan hayatıyla oynamak ve ölenlerin sayısını gizlemek suçlamalarıyla karşı karşıya.

Brezilya’da bir hastaneler zinciri ve yarım milyondan fazla üyesi olan bir sağlık bakım kuruluşu ile ilgili iddialar arasında yaşlılara onaylanmamış ilaçlar vermek, doktorlara etkisiz tedaviler uygulamaları için baskı yapmak da bulunuyor.

Geçen ay bir grup doktor, yaşlılara hizmet veren Sao Paulo merkezli firmaya karşı pek çok iddiayı içeren 10 bin sayfalık bir dosyayı müfettişlere teslim etti.

Dosyada, yaşlı hastaların tam rızaları olmaksızın kanıtlanmamış COVID-19 tedavilerinin test edilmesi için insan kobayları olarak kullanıldığına dair iddialar yer alıyor.

Şikayetçi doktorları temsil eden avukat Bruna Morato ünlü sağlık kuruluşunun , hastalara "COVID-19 kiti" olarak adlandırılan antimalaryal hidroksiklorokin ve anti-parazitik ivermektin gibi etkisiz ilaçlardan oluşan bir kokteyl vermeleri için baskı yaptı.

Bu tür kanıtlanmamış ilaçların kullanımı sağlık kuruluşunun maliyet azaltma stratejisinin bir parçası olarak gösteriliyor.

Eşi görülmemiş skandal

Soruşturmanın başındaki isimlerden Randolfe Rodrigues, "Bu bir dolandırıcılık" dedi.

İddialar, virüs nedeniyle yaklaşık 600 bin kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'da büyük bir tepkiye yol açtı

São Paulo Üniversitesi'nden bir halk sağlığı uzmanı ve avukat olan Daniel Dourado, “Bu, Brezilya'da eşi görülmemiş bir skandal” dedi.



