Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerlerinin açtığı ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti
[Temsili fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda bir Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki Muhammed Muhammed Abdulkerim Ammar, İsrail ile Gazze arasında bulunan ayrım duvarı yakınlarında bir İsrail askeri tarafından boynundan vuruldu.
Filistinli Ammar olay yerinde hayatını kaybederken, konuya dair herhangi detay açıklanmadı.
İsrail güçleri, bugün Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da biri kadın 2 Filistinliyi daha ateş açarak öldürmüştü.
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