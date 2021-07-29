Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Olimpiyat organizatörlerinden 'israf' özrü
Tokyo Olimpiyatları organizatörleri, açılış töreninde görevliler için çok fazla yemek sipariş edilmesi ve yenmemiş yemeklerin bulunduğu kutuları taşıyan kamyonların gündem olmasının ardından özür diledi.
Olimpiyatları organize edenler, pandemi sürecinde savurganlık yapmakla suçlanıyor.
Geçen haftaki açılış merasiminde ulusal stadyumda yapılan yemek israfının ardından organizatörlerden özür geldi.
Tokyo 2020 sözcüsü Masa Takaya, açılış töreninde fazlaca yemek bulunduğunu kabul etti.
"Bu haftadan itibaren her mekanda (yemek) siparişlerini optimize etmek için önlemler uygulanacak" diyen Takaya, şu ana kadarki fazla siparişler için üzgün olduklarını söyledi.
Yayıncı kuruluşun videosunda, hiç dokunulmamış yemeklerin büyük bir çöp kutusuna atıldığı görülmüştü. Bir Twitter kullanıcısı, görüntüler için, "Bu olamaz. Dışarıda, bu pandemi şartlarında yeterince yemeği olmayan insanlar var." paylaşımında bulundu.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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