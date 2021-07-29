Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı duyuruldu.

Sabah saatlerinde otomatik silah ve el bombaları ile gerçekleşen ateşkes ihlali sonrası, Azerbaycan Ordusu'nun da, Ermeni güçlerine yönelik ateş açtığı ve yapılan saldırıyı engellediği bildirildi.

Dün aynı bölgede açılan ateş sonucu iki Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Öte yandan ABD de taraflara ateşkese uymaları çağrısı yaptı.