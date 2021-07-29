İlk kaza saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Kartal mevkiinde meydana geldi.

Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti, sonra da önündeki araca çarptı.

Dört aracın karıştığı zincirleme kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Edirne yönü trafiğe kapandı

Trafik yoğunluğunu fark edemeyen bir başka otomobil sürücüsü, önünde duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs de başka bir otomobile vurdu.

Minibüste bulunan iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İkinci kazanın ardından D-100 Karayolu Edirne yönü tamamen trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Araçlardan yola dökülen yağ, yol bakım ekipleri tarafından kumlanırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.