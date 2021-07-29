4 binden fazla ziyaretçinin katıldığı zirve, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesinin yanı sıra, Rusya'da İslami finans kurumlarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Helal Expo'nun açılışıyla başlayan zirvede konuşma yaptı.

Rusya ile, daha fazla yatırımcı ve katılımcı çekmek için etkinliğin daha geniş coğrafyaya yayılmasını görüştüklerini söyledi.

Türkiye'yi Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un temsil ettiği zirve yarın sona erecek.