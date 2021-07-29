Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 04:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
12. Kazan Summit 2021 zirvesi başladı
Rusya ve İslam ülkeleri ekonomi temsilcilerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde devam ediyor. Zirvede Türkiye'yi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş temsil ediyor
4 binden fazla ziyaretçinin katıldığı zirve, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesinin yanı sıra, Rusya'da İslami finans kurumlarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.
Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Helal Expo'nun açılışıyla başlayan zirvede konuşma yaptı.
Rusya ile, daha fazla yatırımcı ve katılımcı çekmek için etkinliğin daha geniş coğrafyaya yayılmasını görüştüklerini söyledi.
Türkiye'yi Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un temsil ettiği zirve yarın sona erecek.
Etiketler: Rusya İslam İşbirliği Teşkilatı
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