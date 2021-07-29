Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Devlet Televizyonu Genel Müdürü Dahiş'in görevden alınması için karar çıkardığı belirtildi.

Said'in Dahiş'in yerine Avatıf ed-Dali'nin geçici olarak kanalı yönetmekle görevlendirildiği bildirildi.

Ülkenin parası yağmalandı

Cumhurbaşkanı Said, devletin parasının yağmalandığı yönünde açıklama yaparak, söz konusu meblağın geri alınması ve ilgili kişilere para cezasının verilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığını tarafından paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Said'in Kartaca Sarayı'nda Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkanı Semir Macul ile görüştüğü bildirildi.

Ulusal Rüşvet ve Yolsuzluğu Tespit Komitesince bir rapor yayımlandığını kaydeden Said, ülkedeki 460 kişinin devletin parasını yağmaladığını ve yağmalanan miktarın 13,5 milyar Tunus dinar ( yaklaşık 4.8 milyar dolar) olduğunu ifade etti.

Said, uzlaşma çağrısında bulunarak, devletin parasını yağmalayanların isim listesini elinde bulundurduğunu sözlerine ekledi.