Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) açıklamasında, 800 binden fazla mülteciye ev sahipliği yapan kamplara düşen şiddetli yağış nedeniyle 5 binden fazla mültecinin, geçici olarak diğer aile üyelerinin barınaklarına veya ortak tesislere yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 12 binden fazla Arakanlı Müslüman mültecinin etkilendiği yağışlar sebebiyle ülkenin güneydoğusunda tahmini 2 bin 500 barınağın hasar gördüğü veya yıkıldığı ifade edildi.

En az 6 Arakanlı Müslümanın sel kaynaklı kazalarda hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, devam eden muson mevsimi sebebiyle daha şiddetli sağanak yağışların beklendiği bölgede, durumun COVID-19 salgını sebebiyle daha da karmaşıklaştığı kaydedildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.