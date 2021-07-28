Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın görüşü: Afganistan'da geniş tabanlı hükümetin kurulmasıyla kriz aşılabilir
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da krizin geniş tabanlı bir hükümetin kurulmasıyla çözüme ulaşması gerektiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabulov'un, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Kabulov, Afganistan'da ülkenin tüm ana siyasi güçlerini içeren geniş tabanlı bir geçiş koalisyon hükümetinin kurulması yoluyla, Afganistan'da krizin istikrarlı bir çözüme ulaşılması gerektiğine yönelik inancını vurguladı." denildi.
Görüşmede, Karzai'nin de Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganlar arası müzakerelerin başlatılmasını hızlandırma çabalarını desteklediği bilgisine yer verildi.
Etiketler: Rusya Afganistan Taliban
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