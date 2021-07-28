Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Bahreyn'de görüştüğü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u Sudan'da COVID-19 salgınıyla ilgili son durum hakkında bilgilendirdi.

Ghebreyesus da Sudan ile iş birliğine ve acil yardım sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

100 milyon dolarlık hibe anlaşması

Sudan, haziran ayında COVID-19'la mücadele kapsamında Dünya Bankası ile 100 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalamıştı.

Sudan'da şu ana kadar 37 binin üzerinde vaka tespit edilirken 2 bin 776 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.