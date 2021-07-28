Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan DSÖ'den COVID-19'la mücadelesine destek istedi
Sudan, COVID-19 salgınının yayılmasını durdurmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütünden jeneratörler ve oksijen tüplerinin de aralarında olduğu malzeme desteği talebinde bulundu.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Bahreyn'de görüştüğü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u Sudan'da COVID-19 salgınıyla ilgili son durum hakkında bilgilendirdi.
Ghebreyesus da Sudan ile iş birliğine ve acil yardım sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.
100 milyon dolarlık hibe anlaşması
Sudan, haziran ayında COVID-19'la mücadele kapsamında Dünya Bankası ile 100 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalamıştı.
Sudan'da şu ana kadar 37 binin üzerinde vaka tespit edilirken 2 bin 776 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Sudan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs
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