Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas: DEAŞ'ın eski bir elebaşı Yunanistan'da yakalandı
Fas, terör örgütü DEAŞ'a mensup Fas uyruklu eski bir elebaşının Yunanistan'da yakalandığını açıkladı.
Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın güvenlik kaynaklarından aktardığı habere göre, Fas ve Yunanistan'dan yetkililerin düzenlediği operasyonla DEAŞ'in eski elebaşının yakalandığı duyuruldu.
Yakalanan kişinin kimliğine ve operasyona dair ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, şahsın iki ülkenin güvenlik birimlerinin ortaklaşa operasyonuyla yakalandığı kaydedildi.
Etiketler: Kuzey Afrika Fas DEAŞ Yunanistan
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