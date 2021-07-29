Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 07:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 193'e yükseldi
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalananların sayısı 193'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 24 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 24 kişi arasında Japonya dışından gelen 4 sporcu ve turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan yer aldı.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 193'e çıktı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Koronavirüs
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