Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mete Gazoz ikinci tura yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura kaldı.
Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milli sporcu, 2-0'lık 3 set sonunda müsabakayı 6-0 kazandı.
Mete Gazoz, ikinci turda TSİ 06.58'de Avustralyalı Ryan Tyack ile karşılaşacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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