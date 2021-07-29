Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milli sporcu, 2-0'lık 3 set sonunda müsabakayı 6-0 kazandı.

Mete Gazoz, ikinci turda TSİ 06.58'de Avustralyalı Ryan Tyack ile karşılaşacak.