Bloomfield Township'teki 'Oakland Hills Country Club'ın çok katlı kulüp binasının çatısını alevler sardı.

1922 yılında inşa edilen bina ikonik bir öneme sahipti.

İtfaiye yetkilileri, kulüp binasının Michigan'daki en büyük ahşap yapılardan biri olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AP]

Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Yangının nedeni hemen öğrenilemedi.

Birçok büyük golf etkinliğine ev sahipliği yapmıştı

Kulüp 1916'da açıldı ve Padraig Harrington tarafından kazanılan 2008 PGA Şampiyonası da dahil olmak üzere birçok büyük golf etkinliğine ev sahipliği yaptı.



Kulüp, 2031 ve 2042'de ABD Kadınlar Açık'a ev sahipliği yapacak.