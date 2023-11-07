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Dünya
TRT Haber 07.11.2023 12:04

NYT: İsrail, Gazzelileri Mısır'a göndermek için sessizce çalışıyor

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in Gazzelileri Mısır'a göndermek için sessizce çalıştığını yazdı. İddia, üst düzey yabancı diplomatlara dayandırıldı.

NYT: İsrail, Gazzelileri Mısır'a göndermek için sessizce çalışıyor

"İsrail Gazzelileri Mısır'a göndermek istiyor. Bunun için sessizce çalışıyor."

Bu iddia, Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı.

6 üst düzey yabancı diplomata dayandırılan habere göre, İsrail hükümeti, konuyla ilgili uluslararası destek elde edebilmek için sessizce çalışma yürütüyor.

İsrailli yöneticilerin yabancı hükümetlerle yaptıkları görüşmelerde konuyu "insani girişim" olarak gündeme taşıdıklarına işaret ediliyor.

Haberde, önerinin, ABD ve İngiltere'nin de aralarında olduğu birçok ülke tarafından reddedildiği aktarıldı.

Bu ülkelerin böyle bir girişim durumunda Mısır'ın istikrarsızlaşmasından ve göçün kalıcı hale gelmesinden endişe ettikleri belirtildi.

Gazze'deki yüz binlerce sivilin Sina Çölü'nde kurulacak mülteci kamplarına yerleştirilmesi önerisi daha önce Kahire yönetimi tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

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ABD Filistin - İsrail Çatışması Mısır New York Times
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