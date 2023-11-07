Malezya Başbakanı: Hamas'a ilişkin tek taraflı yaptırımları kabul etmeyeceğiz

Malay Mail'in haberine göre Enver, ABD Temsilciler Meclisinde geçen hafta onaylanan ve Senatonun onayını bekleyen, "Hamas'a Uluslararası Finansman Sağlanmasını Önleme Yasası" başlıklı yasa tasarına ilişkin Parlamento'ya yazılı değerlendirme gönderdi.

Malezya Hükümetinin, söz konusu yasa tasarısını yakından takip ettiğini belirten Enver, yalnızca Hamas'a ya da İslami Cihad'a destek sağladığının kanıtlanması durumunda, Malezya'nın bu yasadan etkilenebileceğini kaydetti.

Enver, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail ile diplomatik ilişkileri olmayan Malezya, sık sık "iki devletli çözüm" vurgusu yapıyor.