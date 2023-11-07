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Dünya
AA 07.11.2023 11:57

Malezya Başbakanı: Hamas'a ilişkin tek taraflı yaptırımları kabul etmeyeceğiz

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'de, yabancı devletlerin Hamas'a finans desteğinde bulunmasını önlemek için sunulan yasa tasarısına ilişkin, ülkesinin tek taraflı yaptırımları kabul etmeyeceğini söyledi.

Malezya Başbakanı: Hamas'a ilişkin tek taraflı yaptırımları kabul etmeyeceğiz
[Fotograf: Reuters]

Malay Mail'in haberine göre Enver, ABD Temsilciler Meclisinde geçen hafta onaylanan ve Senatonun onayını bekleyen, "Hamas'a Uluslararası Finansman Sağlanmasını Önleme Yasası" başlıklı yasa tasarına ilişkin Parlamento'ya yazılı değerlendirme gönderdi.

Malezya Hükümetinin, söz konusu yasa tasarısını yakından takip ettiğini belirten Enver, yalnızca Hamas'a ya da İslami Cihad'a destek sağladığının kanıtlanması durumunda, Malezya'nın bu yasadan etkilenebileceğini kaydetti.

Enver, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail ile diplomatik ilişkileri olmayan Malezya, sık sık "iki devletli çözüm" vurgusu yapıyor.

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