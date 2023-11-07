İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Beyt Anan yakınındaki Cebel el-Cibaliye bölgesinde çıkan olaylarda biri ağır 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Ramallah'taki bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 19 yaşındaki Musab Mücahid Kemal el-Matari'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin Tulkerem Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında da biri ağır 6 Filistinli yaralandı.

Yaralılardan birinin dün Tulkerem'de İsrail güçlerince öldürülen İzeddin el-Avad'ın annesi olduğu ve omzundan vurulduğu kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 163 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıları 7 Ekim'den bu yana şiddetlenerek devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ölen Filistinlilerin sayısı 163'e yükseldi.

Bakanlık ayrıca, 1 Ocak'tan bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının ise 371'e ulaştığını bildirdi.