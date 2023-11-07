Eski Avustralya Başbakanı'ndan, "Albanese'e İsrail'e destek ziyaretinde bulunmaması" çağrısı

Avustralya Associated Press'in (AAP) haberine göre, Turnbull, Başbakan'ın Orta Doğu’ya olası bir ziyaretinin hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini söyledi.

Albanese'in ülke içindeki meselelere odaklanması gerektiğini vurgulayan Turnbull, eski İngiltere ile Avustralya başbakanlarının İsrail'e sürpriz dayanışma ziyaretine atıfla "Tribünlere oynamayı Scott Morrison ve Boris Johnson’a bırakmalı." dedi.

Eski Başbakan Turnbull, "Avustralya, sempati ve dayanışma göstermekten başka ne yapacak?" ifadesini kullandı.

"Çok zor ama Gazze'deki çatışmalar ne kadar erken biterse o kadar iyi." diyen Turnbull, "korkunç boyutlarda" can kayıplarıyla karşılaşıldığını kaydetti.

Avustralya, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e silah tedarikinde bulunmadı

ABC'ye konuşan Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Avustralya'nın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah tedariki yapmadığını belirtti.

Filistinli insani yardım gruplarının, Avustralya'nın İsrail'e silah ihracatına ilişkin kayıtlara erişmek için ortaya koydukları yasal girişim ve Avustralya'nın 7 Ekim sonrası İsrail'e silah tedarik edip etmediği sorusu üzerine konunun mahkemede olduğunu ve "ayrıntılara girmeyeceğini" söyledi.

Marles, "Ama basitçe şunu söyleyeyim: İsrail'in, Avustralya'dan herhangi bir silah talebi olmadı ve biz de göndermedik." dedi.

Bakan Marles, Avustralya'nın insani yardımların Gazze’deki halka ulaştırılabilmesi için çatışmalara "insani ara" çağrısını yineleyerek Gazze’deki insani koşullardan ötürü endişeli olduklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.